İzmirlilerden Soyer’e 3-5 günü isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül varken icat ettiği 3-5 Dünya İzmirliler Günü büyük tepki çekti. Her yıl Mayıs'ın 3. günü kutlanacağını ilan ettiği İzmirliler Günü ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer'in paylaşımının altına İzmirlilerden tepki mesajları yağdı. İzmirliler Soyer'e "İzmir'in bir tek günü vardır, o da 9 Eylül. Milli kimliğimize ve günlerimize neden bu kadar düşmansınız" dedi.



BOŞ MUHABBET

İŞTE o tepkilerden bazıları:

9 Eylül İzmir'in ve İzmirliler'in günü. Bunu sana öğretecek İzmir halkı! Senin ayakların HDPKK ile kol kola gezmekten yere basmıyor sanırım.

BİZ İzmirlilerin tek İzmirliler Günü güzel İzmir'imizin kurtulduğu 9 Eylül'dür! Milli kimliğimize ve günlerimize neden bu kadar düşmansınız Sayın Soyer? İzmir halkı size de partinize de gereken cevabı seçimde şüphesiz verecektir!

İŞİNİZ gücünüz boş muhabbet. Zengin muhitler için her şey güzel ama garibanlar da yaşıyor. Bu şehirde insan ayırmayın hepimizin oyu aynı...