Market genelgesi esnafı rahatlattı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB), Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile yaptığı çalışmaların sonucunda yayınlanan genelge ile, AVM'lerde, büyük marketlerde ve sokak aralarına kadar giren şubelerinde yasaklı günlerde temel gıda ürünleri dışında satışlar yapılamayacak. Bu şekilde bu mağazaların yasaklı günlerde kapatmak zorunda kalan esnaf sanatkarlara karşı haksız rekabete girmesinin de önüne geçilmiş olacak.



SOSYAL ADALETİN GEREĞİ

Yeni genelgenin sosyal adalete katkı sağlayacağına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Vaka ve kayıp sayısının artması bizi de endişelendiriyor. Bu nedenle önlemlere büyük özveri ile uyuyor, işimizi kaybetme pahasına toplum sağlığı için üzerimize düşen ödevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Ancak alınan tedbirlerin adaletli uygulanması da sosyal huzurun ve barışın sağlanması açısından önemlidir. Eğer ortada toplum sağlığını tehdit eden bir sorun varsa, sorunu gidermek için alınan önlemler ve önlemlerin getirdiği yükler de toplum katmanlarına eşit şekilde paylaştırılmalı. İşte bu noktada sıkıntı yaşanıyordu. Yasaklı günlerde üyelerimiz faaliyet gösteremezken, büyük marketlerde ve şubelerinde temel ihtiyaç dışı ürünlerin satışı sosyal adaleti zedeliyordu. İESOB, bu konuda yaşanan sıkıntıları her platformda dile getirdi ve Ankara'da temaslarda bulundu. Hükümetimizin yaptığımız çalışmalara ve taleplerimize duyarsız kalmaması, ayrıca gereken önlemleri kısa sürede hayata geçirmesi de sevindirici oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



GENELGE NELER GETİRİYOR?

UYGULANAN tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Diğer meslek kolları işyerlerini zorunlu kapatırken, sadece pazar günü kapatan zincir ve süper marketlerin reyonlarında, raflarında ayakkabı, züccaciye, dekorasyon, kırtasiye ürünleri gibi ihtiyaç dışı ürünler de satılabiliyor, bu işle meşgul olan ancak işyerini açamayan esnaf sanatkarlar mağdur durumda kalıyordu. İlgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yayınlanan son genelge ile zincir ve süper marketlerde;

TEMEL ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında ürün satışına izin verilmeyecek. Alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünler satılamayacak. Temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabilecek.