Teröre kaynağında müdahale

Türkiye, 24 Nisan 2021'de ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı yalanını dillendirdiği gün Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki terör örgütü PKK hedeflerine hava destekli kara harekatı başlattı. Suriye ve Irak'ta sınırlarımızın dibinde yıllardır ülkemizi tehdit eden, masumların canına kasteden terör örgütü PKK'nın bir numaralı destekçisi ABD'ye tam da Türkiye'yi soykırım yapmakla itham ettiği gün önemli bir mesaj gönderdi.



KÖKLERİNİ KURUTANA KADAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlanarak, "Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar aralarında örgütün üst düzey isimlerinin de bulunduğu 53 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ülkemizin uzun süredir kararlılıkla yürüttüğü terörle kaynağında mücadele politikasının bir yansıması olarak görülüyor.



MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordu içine sızan mensuplarının adım adım

emizlenmesiyle Türkiye terörle mü-cadelede yeni bir safhaya geçti. Hava harekatlarının karadan da komando birlikleri ve ateş destek vasıtalarıyla desteklenmesi sonucu PKK unsurlarıyla yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de daha etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandı. Terörü ve teröristleri kaynağında kurutma yoluna gidilmesi PKK'ya ciddi darbe vurdu. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyon-lar özellikle direkt örgütün üst düzey isimlerini hedef alıyor. Teröristlerin saklandıkları, lojistik üs olarak kullan-dıkları mağaralar birer birer ellerin-den alınıyor. Örgütün diğer terör örgütleriyle bağlantıları dış destekleri de adım adım takip ediliyor.



OPERASYONA YERİNDEN YÖNETİM

Terör yuvası Metina'ya düzenlenen son harekat ilk gününden bu yana TSK'nın komuta kademesi tarafından merkezden yönetiliyor. Pazar günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Önceki gün de hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve komuta kademesi, operasyonlarla ilgili bilgi alıp talimatlar verdi.



KATLİAMLARA SESSİZ KALAN BATI TERÖRE KUCAK AÇIYOR

13 Şubat 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik başlattığı Pençe-Kartal 2 Harekatı sırasında PKK kanlı yüzünü bir kez daha göstererek yıllardır esir tuttuğu 13 sivil vatandaşımızı bir mağarada katletti. Bu katliamı şartlı kınama yoluna giden başta ABD ve Avrupa ülkeleri ise kendileri için tehdit olarak görmedikleri terör eylemlerine sessiz kaldı.

O dönem bu konuda Batı'yı sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu durumlarda kendilerini çok daha fazla belli ediyor. Nitekim bir başka ülkenin başına gelse, tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen bir kaç cılız ses dışında, Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik" ifadesini kullandı.



BÖLGEDE KALICI ÜSLER KURULUYOR

TSK'NIN Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yoğun olduğu bölgelere yeni ve kalıcı üsler kurma hazırlıkları da sürüyor. Bu kapsamda son olarak Kanimasi nahiyesi sınırındaki Kevresor Dağı'na bölgenin en büyük askeri üssünü konuşlandırmak için çalışmalar başladı.

YERLİ VE MİLLİ SİHA'LARIN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI

SON dönemde operasyonla-rın vazgeçilmezi haline gelen yerli ve milli İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin terörle müca-dele başarısına ortak oldu. Üstün teknolojik özellikleri ile dost ve komşu ülkelerde etki-li bir şekilde kullanılan Türk SİHA'larının ünü özellikle Azer-baycan'ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a ger-çekleştirdiği operasyonların ardından dünyaya yayıldı.



HDP KİRLİ AMAÇLARA HİZMET EDİYOR

TÜRKİYE her koldan terörle mücadelesini sürdürürken Millet İttifakı'nın gizli ortağı, PKK'nın siyasi kolu HDP de ikiyüzlü politikalarını sergilemeye devam ediyor. Bir yandan barış naraları atan HDP temsilcileri diğer yandan da teröristlere ve elebaşlarına destek çıkıp terörist cenazelerinde boy gösteriyor. Ülkemizi katliamcı ilan ederek Batı'nın dayanaksız tezlerine sahip çıkıyor. Bugüne kadar terör örgütlerine TIR'lar dolusu silah yollayan, eğitim adı altında mali destek sağlayan ABD gibi terör devletlerinin kirli amaçlarına hizmet ediyor.



ANNELERİN EVLAT NÖBETİ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

ETKİLİ bir askeri güçle PKK'yı bitirme hamleleri yapan Türkiye, milletin de tam desteğini alan ikna çalışmaları ile terör örgütünün ailelerinden kopardığı evlatlarını birer birer kurtarmaya devam ediyor. Diyarbakır'da evlatları için örgütün siyasi kolu HDP'nin İl Başkanlığı önünde nöbet tutmaya başlayan anneler de teröre bir başka yoldan darbe vurulmasını sağladı. İki yıla yaklaşan nöbet sayesinde ailelerin desteği ile 25 genç, büyük ihtimalle dağlarda terörist olarak son bulacak hayatlarını değiştirdi. Devletin tam desteği ile çığ gibi büyüyen ve ülke genelinde çeşitli illerde de süren bu ulvi nöbetle çocuklarını acı sondan kurtaran ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Zümrüt YILMAZ