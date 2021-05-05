‘Yeni bir anayasa milli görevimiz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni Anayasa' gündemi ile özel bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yeni anayasa çalışmalarına yıl başı itibarıyla başladıklarını belirten Bahçeli, "100 maddelik metin yazımını tamamladık" dedi. Bahçeli, metnin öncelikle AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını da ifade etti. Yeni bir anayasa hazırlamanın milli bir görev olduğunu da vurgulayan ve metni hazırlayan bilim insanlarına da teşekkür eden Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda özetle şunları söyledi:



KAÇINILMAZ BİR GÖREV

Anayasalar değişmez metinler değildir.

Gerektiğinde, zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Yeni anayasa yapmak milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir. Yamalı bohçaya dönen, tutarsızlığı aleni olan darbe anayasından memnuniyet duyduklarını kimse öne sürememiştir. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir.

Bu müsait bir zeminin varlığına işarettir ancak sıra "Nasıl bir anayasa yazılsın?" sorusuna geldiğinde ne yazık ki anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Önce uzlaşmanın erdemine bağlanmamız gerekecektir. Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir.



ORTAK PAYDA İHTİYACI

Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak ortak paydada buluşmak mecburiyetindeyiz.

Küresel sistemde lider ülke Türkiye amacına ulaşacaksak ilk iş olarak güç birliği yapmalıyız. Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Ne yapacaksak bunu birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Elbette karar milletindir. Bizim de milletimizin temsilcileri olarak onun namına taşıdığımız sorumluluklar var. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir.

Buna sırt dönenler, ipe un serenler, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak Cumhuriyet'in kurucu değerlerine hürmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.



'AHLAKEN SORUMSUZLUK'

SALGIN sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, "Sağlık altyapımız güçlüdür. Kovid-19'a karşı aşılamayla birlikte bayram ve ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum. Salgından siyasi rant kollayan siyasi zihniyetler bize göre art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu odakların karamsarlık aşılamaları ahlaken sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.



METNİN YAZIMI TAMAMLANDI

"KISA, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bizi yansıtan, gerekçeleri ile gerçekleri yakalamış bir anayasa ile Cumhuriyetimizin 100. yılımızı yakalamamız kaçınılmaz bir görevdir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu şuur Cumhur İttifakı'nda ziyadesiyle hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. MHP'nin yeni anayasa metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Darbeci özelliğe sahip, parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut anayasa ile 15 Temmuz sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin süratle aşılması elzemdir."