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Haberler Politika Akar, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Akar, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Akar, Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü

6.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, "Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğumuz, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerek" mesajı verdi. Akar, Türkiye'nin amacının Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanımızı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu dile getirdi.

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