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Haberler Politika CHP yalanlarından animasyon yapıldı

CHP yalanlarından animasyon yapıldı

CHP yalanlarından animasyon yapıldı

6.5.2021

AK Parti'nin sosyal medya hesabından önceki gece pinokyo emojisiyle birlikte "Yarın saat 14.00'te" cümleleri ile bir paylaşım yapılmıştı. AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan dün CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaşımı yapıldı. "Yalan üretim merkezi" ifadelerine yer verilen animasyonda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yer aldı. Animasyonda, yalan jeneratörü ve insafsız yalan aracı gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor. Merkezin içerisinde hafif orta ve kuyruklu olmak üzere 3 aşamalı bir yalan jeneratörü bulunuyor.

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