Evlat nöbetine destek veren eğitimcilere ihraç

DİYARBAKIR HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek eylemine gittikleri için haklarında verilen ihraç kararı mahkemeden dönen Eğitim İş Sendikası üyesi 7 öğretmen ikinci kez ihraç edildi. Sendikanın Merkez Disiplin Kurulu'nun öğretmenlerin savunmasını dahi istemediğini, yöneticilerin seçimle elde ettikleri hakkın gasp edildiğini vurgulayan sendikanın eski yöneticilerinden Bülent Turan, "Bizim Diyarbakır anneleri ziyaretimizi siyasi tavır olarak değerlendirenler 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne seri katil ve soykırımcı diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na plaket verildiğinde neden sesini çıkartmıyor? Selahattin Demirtaş'ı övenlere ses çıkartılmazken, gerçek vatanseverler tasfiye edilip, sendikadan uzaklaştırılıyor" dedi.

METİN BURMALI