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Haberler Politika Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e açıldı

Karadeniz’e açıldı

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e açıldı

6.5.2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisi'nin ilk görevine başlayacağını müjdeledi. Bakan Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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