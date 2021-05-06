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Haberler Politika Prof. Gaye Usluer CHP’den istifa etti

Prof. Gaye Usluer ’den istifa etti

Prof. Gaye Usluer CHP’den istifa etti

6.5.2021

25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan CHP PM Üyesi Prof. Gaye Usluer, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Twitter hesabından duyuran Usluer mesajında, "Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" ifadesini kullandı. Usluer'in Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması bekleniyor.

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