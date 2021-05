Tescilli hakaretçiye tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların, Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET

Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, bu nedenle Erdoğdu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

YASSIADA ZİHNİYETİ

Darbeci zihniyetini Erdoğan'a yönelik sözleriyle açığa çıkaran Erdoğdu'nun küstah sözlerine tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik, ancak belli ki hala akıllanmamışlar" ifadesini kullandı. "Yassıada katliam örgütü yine ortaya çıktı" değerlendirmesine yer veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesi bunun karşısında dimdik ayakta. Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise şunları kaydetti: "Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor. Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek, gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir."



ERDOĞDU HAKKINDA TBMM'DE 3 DOSYA VAR

CHP'Lİ Aykut Erdoğdu'nun hakaretten dolayı dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Meclis'te üç fezlekesi bulunduğu ortaya çıktı. Aydoğdu'nun yakın zamanda Meclis'e gelen dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin katıldığı bir TV programında Erdoğan'a yönelik terörist ifadesi nedeniyle ' Cumhurbaşkanına hakaretten', eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik kamu görevlisine hakaretten, İstanbul Havalimanı'na ilişkin sözleri nedeniyle Mehmet Cengiz ve havaalanı inşaatını yapan diğer firmaların suç duyurusu nedeniyle hakaretten dolayı dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.