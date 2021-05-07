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Haberler Politika Gaybubet evleri sorumlusu ve para kaynağı yakalandı

Gaybubet evleri sorumlusu ve para kaynağı yakalandı

Gaybubet evleri sorumlusu ve para kaynağı yakalandı

7.5.2021

FETÖ soruşturması kapsamında aranan, güncel yapılanma ile gaybubet evleri sorumlusu olduğu ve hücre evlerinde saklananlara finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Biricik tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Anadolu Yakası'ndaki güncel yapılanmasından ve gaybubet evlerinden sorumlu olan Mehmet Biricik'in, Ümraniye'deki bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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