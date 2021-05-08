Protestolarda ölü sayısı her geçen gün artıyor

KOLOMBİYA'DA 9 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyuruldu. Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirildi.