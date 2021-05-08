Yerli aşımızı tüm dünyayla paylaşırız

Cami çıkışında basın mensuplarının çeşitli konulara ilişkin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, hazırladıkları anayasa taslağını MHP ile paylaşacaklarını belirterek, "Bununla da kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz. Bununla kalmayacağız, daha sonra sivil toplum örgütleriyle de yine bu yaptığımız hazırlıkları inşallah paylaşmak suretiyle, yani milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkaralım istiyoruz" dedi.

Erdoğan aşı konusuna da değinerek, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. Ve bu konuda da hele hele insanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda, yani bu biz ürettik, dolayısıyla kimseye vermeyiz gibi bir mantık, bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır" dedi.



'CİDDİ ÇALIŞMALAR İÇİNDEYİZ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun için de biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği ki bir Türk olan Uğur beyin eşiyle beraber üretmiş oldukları aşından aynı şekilde istifade ediyoruz, şimdi de Rus aşısı Sputnik'le alakalı olarak da olarak da Sayın Putin'le görüşmelerimizi falan yaptık, oradan da çok ciddi oranda bir aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz, böyle bir durum söz konusu. Kaldı ki, ülkemizde de şu anda ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var, Eylül-Ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız ve biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."



'ULAŞIMDA DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ'

ULAŞIMDA Türkiye'nin dünya ile yarıştığını vurgulayan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimizde elimizdeki imkanlar ulaşımda belliydi, 6 bin kilometre yol vardı. Şimdi 28 bin kilometre bizim artık adeta otoyollarımız var, bu kalitede yollar yaptık. İstanbul'u İzmir'e bağladık.

Aynı şekilde havalimanlarında sayımız 26 iken şimdi havalimanlarında da hamdolsun bizler şu anda 50 küsur havalimanına sahip olduk. Bunlar aşkınan koşarsanız yapılabilecek işlerdi ve bunları yaptık. Dış politikada Türkiye artık kalkıp da birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil.

Tam aksine Türkiye, dimdik ayakta durabilen bir ülke. Bundan sonraki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Tarımda aynı şekilde gayet iyi bir konumdayız ve bunu sürekli artırmanın gayreti içerisindeyiz. Hayvancılıkta gayet iyi bir konumdayız, bunu da artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yoğun bir çalışmayla geleceğe de hazırlanıyoruz."