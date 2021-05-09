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Haberler Politika FETÖ’nün kriptoda 50 milyar doları var

FETÖ’nün kriptoda 50 milyar doları var

FETÖ’nün kriptoda 50 milyar doları var

9.5.2021

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün kaçırdığı paraları 2016 yılından itibaren kripto paraya yatırdığı belirlendi. İtirafçı ifadelerinde yer alan bilgilere göre, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün kripto para mecrasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Emniyet, MASAK ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün kripto para piyasasındaki işlem hacmi 50 milyar doların üzerinde. FETÖ'nün kripto para trafiğinde dikkat çeken çarpıcı gelişme 2020-2021 döneminde başlayan tersine seyir olarak Emniyet kayıtlarına geçti. Dünyanın farklı ülkelerinden yapıldığı tespit edilen kripto para aktarımlarında Türkiye'de kurulan, kaçak militanlar ve cezaevindeki terör örgütü üyeleri için oluşturulan havuz yanında bazı firmaların yeniden diriltilmesi hedefleniyor. Resmi raporlar, tersine transfer rakamlarının 3 milyar doları aştığını ve daha çok Anadolu'nun dikkat çekmeyen bölgelerinde tekstil, plastik, mobilya ve inşaat gibi alanlarda kullanıldığını belirtiyor
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