AB’nin kuşatıcı bir söyleme ihtiyacı var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Avrupa'nın bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun ilanının, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından beri Türkiye'de de "Avrupa Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin, geliştirdiği ortak politikalarla kıtada ve ötesinde barış, istikrar ve refahın tesis edilmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.



MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYA

Birliğin, son dönemde, mülteci krizi, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, finansal ve mali kırılganlıklar, Birleşik Krallık'ın üyelikten ayrılması ve yeni tip korona virüs salgını gibi pek çok meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, "Birliği ve geleceğini tehdit eden bu sıkıntıların aşılması; dayanışmaya, iş birliğine, cesur ve kuşatıcı bakış açısının yeniden hakim olmasına bağlıdır. Birliğin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir.

Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, Avrupa Birliği'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyacı vardır" değerlendirmesinde bulundu.



'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ'

Erdoğan, "Tarihi, coğrafi ve beşeri bakımdan Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye, Birliğin karşılaştığı sorunların çözümü ve etkinliğinin artırılması hususunda üzerine düşeni yapmaya hazır. Ülkemizin desteği olmadan Avrupa Birliği'nin güçlü bir şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikar" dedi.



'TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ UMUTLU BİR AVRUPA'NIN YÜKSELİŞİ DEMEKTİR'

AVRUPA Birliği'nin, tam üyelik yolunda Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini ve Türkiye'nin üyelik sürecinin sürekli yokuşa sürüldüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bazı üye ülkelerin Türkiye'yle ikili meselelerini Birlik koridorlarına taşıması, AB-Türkiye ilişkilerini esir almış, Birliğin küresel tehditlerle mücadele kapasitesini zayıflatmıştır. Temennimiz, AB'nin, Türkiye'yle ilişkilerini karşılıklı saygı ve güven üzerine inşa edilen, sağduyulu ve stratejik bir bakış açısıyla yürütme yeteneğini sergilemesi. Türkiye, maruz kaldığı engellemelere rağmen stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği yolunda kararlı tutumunu sürdürmektedir. Türkiye'nin üyeliği, bölgesel ve küresel düzeyde etkin, kendi vatandaşlarının yanı sıra bölgesine ve tüm dünyaya umut aşılayan bir Avrupa'nın yükselişinin önünü açacaktır."