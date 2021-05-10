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Haberler Politika Anne kalbi bir çocuğun yeryüzündeki cennetidir

Anne kalbi bir çocuğun yeryüzündeki cennetidir

Anne kalbi bir çocuğun yeryüzündeki cennetidir

10.5.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bugünün başta şehit anneleri olmak üzere Diyarbakır anneleri ve evladının hasretliğini çeken tüm kadınların yanında durmamızın vesilesi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Salgın süresince, insanlığın bütününe annelik yapan kadın sağlık çalışanlarına da şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Anneliğin, önce bir gönül makamı olduğunu bilerek, anneden yana eksik kalmış çocuklara kalplerini ve evlerini açan tüm koruyucu annelere bilhassa teşekkür ediyorum. Tüm çocukların anne sevgisine doyduğu, ardından fısıldanan anne dualarını işitebildiği bir dünya diliyorum." Emine Erdoğan'ın paylaştığı çiçek motifli bir görsel üzerinde de "Anne kalbi, bir çocuğun yeryüzündeki cennetidir.
Varlığında ocağına, yokluğunda hatırasına sığındığımız tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" mesajı yer aldı.

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