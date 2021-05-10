İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Soylu, 15 ayrı bölgede devam eden Eren operasyonlarında 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonlarda tuzaklanmış halde 127 mayının, EYP'nin güvenlik güçlerinin dikkatiyle bulunduğunu, 412 kilogram patlayıcı ile 238 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.



'TEDBİRLERE UYMALIYIZ'

TOPLANTIDA, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını belirterek bir uyarıda da bulunan Soylu, "Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bunu hep beraber biliyoruz. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde daha güzel bayramlar yaşamak için kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerin bize salık verdiği tüm adımları harfiyen yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde eğer bayramlarda kurallara uymazsak ifade etmek gerekir ki karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz.

Çocuklarımız okula, üniversiteye gitmek istiyor, esnaf dükkanlarını açmak istiyor. Onun için istirhamımız, onlardan çok fazla şey istediğimizin bilinci içindeyiz, çok büyük fedakarlık yaptıklarının bilinci içindeyiz. Ama önce sabır, sonra bayram diyoruz. Sabretmeliyiz, bayramda da sabretmeliyiz" dedi.