Stratejik Ovaköy denklem değiştirecek

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a yeni bir sınır kapısı (Ovaköy) açılması konusunda kararlılığını sürdürüyor. Son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Ankara'ya geldiğinde OVAKÖY konusunun masaya yatırıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bağdat'la her konuda anlaşmış olmasına rağmen, Ovaköy'den başlayıp Telafer üzerinden Bağdat'a uzanacak yeni güzergahın açılmasını engellemek için Amerikan ayak oyunları da sürüyor. Hattın devreye girmesiyle Sincar'ın by-pass edileceği gerçek.



AMERİKA'DAN HER ŞEY BEKLENİR

Bölücü terör örgütü PKK'nın ağababası DERİN AMERİ- KA'nın bu projeyi engellemek için her adımı atacağı da biliniyor. TÜRKİYE'nin Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği çok başarılı jeopolitik hamlelerle ABD-İsrail-PKK terör koridorunu paçavraya çevirmesi sonrasında Türkiye ve Irak için

OVAKÖY-TELAFER-BAĞ-

DAT hattı hayati önem kazandı.



ÜÇ BÖLGEYE AYRILIYOR

Bu gerçekler ışığında Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN'ın, OVAKÖY sınır kapısının açılması konusundaki kararlılığının ne kadar isabetli olduğu da ortaya çıkıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük, Musul, Telafer, Erbil, Tuzhurmatu ve Diyala'yı içine alan Türkmenlerin yoğun yaşadığı bu coğrafyada Türkmenlerin siyasi örgütlenmesini amaçlıyor.

Önümüzdeki 19 Ekim'de Irak'ta genel seçim yapılacak.

TÜRKMENLER'in temsili açısından oldukça kritik bir eşik.



SIMSIKI YUMRUK OLMALARI GEREKİYOR

Çünkü yeni seçim yasası gereği Kerkük Arapların bulunduğu Batı, Kürtlerin bulunduğu Doğu, Türkmenler yanında Kürt ve Arapların da bulunduğu Merkez olarak üç seçim bölgesine ayrılıyor. Bu düzen içinde Türkmenler sadece merkez bölgede milletvekili çıkarma imkanı buluyor.

Bu sebeple Türkmenlerin birlik içinde tek bir liste ve az sayıda aday ile seçime girmesi ve önceki seçimlerde sandığa gitmemiş olan 150 BİN civarındaki ilave Türkmen'in sandığa götürülmesinin sağlanması şart.

SONUÇ: Türkmen kurumları ve siyasetinin eş zamanlı güçlendirilmesi, birbirini tamamlaması gerekiyor. Ruhu parçalanmış bir Irak'ta Türkmenlerin sımsıkı bir yumruk olması Ankara için de büyük önem arz ediyor.

Irak'taki TÜRKMEN kardeşlerimiz, CUMHURBAŞKANIMIZ

ERDOĞAN-TÜRK DEVLET

AKLI'nın Irak seçim sürecini dikkatle ve titizlikle takip ettiğini, Türkiye'nin arkanızda olduğunu hissederek, seçimlere asılmanızı beklediğini bilin.