MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli,"100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur." dedi.

İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları:

İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA YANIT

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.