Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! "Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuştu.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

"Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor.

Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."