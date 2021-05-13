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Haberler Politika Alman Die Welt temsilcisi Yücel’e 2 yıl hapis istemi

Die Welt temsilcisi Yücel’e 2 yıl hapis istemi

Alman Die Welt temsilcisi Yücel’e 2 yıl hapis istemi

13.5.2021

"TERÖR örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yücel, tahliye edildikten sonra Almanya'ua gitmişti.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da yargılanmasına başlanacak olan Deniz Yücel'in ifadesinin istinabe (başka bir ülkeden alınan adli yardım) kuralları çerçevesinde alınmasına da karar verildi.

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