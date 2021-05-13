‘Bayram namazını camilerde kılacağız’

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında Ramazan Bayramı ile ilgili mesajlar verdi. Camilerde bayram namazının kılınacağını ifade eden Erbaş, "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum" dedi. İsrail'in saldırılarıyla ilgili de konuşan Başkan Erbaş, "Filistin'de İsrail devleti kurulduktan sonra sıkıntılar başlıyor. Hiçbir insan zulümden memnun olamaz.

Herkesin rahatsız olması gerekiyor" diye konuştu.