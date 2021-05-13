‘Fedakarlığın karşılığını bayram sonu göreceğiz’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs kısıtlamaları ile ilgili konuştu. Vatandaşlara "Çekirdek ailenizle bayramı değerlendirin" uyarısı yapan Soylu, "Bir fedakarlık daha istedim o da mezarlarımızda kabristanlarımızla alakalı. Eğer bayramda meseleyi aynen kurallara uyabilecek bir şekilde değerlendirebilirseniz bayramın sonunda inşallah bu fedakarlıkların karşılığını görebileceğimiz bir kontrolü normalleşme yönüne doğru adım atabilmek kabiliyetimiz hep birlikte olacak" dedi. Soylu, bayram süresi ve bayramdan sonra 24 Mayıs'a kadar denetimlerde 174 bin 178 kolluk personeli görev alacağını da sözlerine ekledi.