Filistin can derdinde İP’li başkan şov peşinde

Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, STK'ların İsrail'e Filistin'e yönelik saldırılarına tepkileri anlamsız bulduğunu belirterek, "Millet açlıktan ölsün, siz Filistin'i kurtarın arkadaşlar.

Ne diyelim şimdi; hayrını görün. Sizin tuzunuz kuru, herhalde aşılısınız" ifadelerini kullandı.

Demirci, haddini aştığı videoyu gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından sildi. Ancak videoyu izleyen çok sayıda kişi Demirci'ye "kimin yanındasın" diyerek ateş püskürdü. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da Demirci'ye sert bir dille tepki gösterdi.



'DÖNÜP KENDİNE BAK'

Demirci'nin şov derdinde olduğunu belirten Yavuz, "İnsanlar orada can derdinde, sen burada şov derdindesin. Mazlum Filistin halkına destek veren, işgalci İsrail devletini lanetleyen gurubun tuzu kuruymuş. Oradaki gurup neden bir araya geldi, kimi lanetledi kime sahip çıktı önce buna bakacaksın.

Sonra dönüp bir de boy aynasında kendine bakacak ve ben neredeyim kimin tarafındayım diye yine kendine soracaksın.

Yerini de haddini de bir daha sakın ola aşma" dedi.



KAZIM YÖRÜKCE