Şehit yakınları arife günü şehitliklere akın etti

RAMAZAN Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu. Tam kapanma kısıtlamalarından muaf tutulan şehit yakınları, şehitliklere akın etti. İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'nde bulunan şehitlerinin mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Mezarları temizleyen ve çiçekler bırakan şehit yakınları bol bol dua etti.