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Haberler Politika TSK’ya üretilen roketatar hedefi 12’den vurdu

TSK’ya üretilen roketatar hedefi 12’den vurdu

TSK’ya üretilen roketatar hedefi 12’den vurdu

13.5.2021

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, TSK için hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi. Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA, test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde" ifadelerini kullandı.

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