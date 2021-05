Kontrollü normalleşme başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulanmaya başlanacağını belirterek ''Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz'' dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırısına da sert sözlerle tepki göstererek ''Terör devletinin Kudüs'te yaptıkları sınırları aşmıştır'' ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin her bir ferdine yaptıkları fedakarlıklar ve sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız özverilerin karşılığını belirgin düşüşle gördük. İnşallah, tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz.

2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacı 84 milyonun sağlığını, hayatını ve geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.

Üretim tarafında bunu başardığımızı görüyoruz. Sanayi ve ihracat rakamları yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Esnaflarımız ile turizm sektörüne her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARI

Türkiye kadim tarih, medeniyet ve kültür bağları sebebiyle geniş bir coğrafyanın mesuliyetini taşıyan büyük bir ülkedir. Ülkemizin merkezinde yer aldığı bu geniş coğrafyada yaşanan olumlu veya olumsuz her hadise bizi doğrudan ilgilendiriyor.

Filistin topraklarında ve Kudüs'te yıllardır devam eden, Ramazan ayının son günlerinde yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz, derimiz var. Gücü sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldi.

Bugün tüm dünya görmezden gelse de İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Gerek liderler seviyesinde gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde temaslar yürüttük. 19 ülke başkanıyla görüşme gerçekleştirdim. Bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızın da benzer hissiyatlar paylaştıklarını gördük. Uluslararası toplumun bu konudaki duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz.

Siyasi, ideolojik hesaplarla İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ya da arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Eğer İsrail'in Filistin'de ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığı durdurmazsak, herkes kendisini bu vahşi zihniyetin karşısında bulacaktır. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmıştır. 3 dinin mukaddeslerine ev sahipliği yapmasının ötesinde Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs tüm dünyadır. İsrail'in Filistin şehirlerinde sergilediği saldırılara karşı çıkmak insanlığın namus borcudur.

Hangi inançtan, hangi kökenden olursa olsun herkesi, her devleti, her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz. BMGK'nin süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır. İİT de somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş olacaktır.

Türkiye olarak BM'de bu doğrultuda başlatılacak her girişime destek vermeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır."