Başkan Erdoğan: Bundan sonraki bayramlara sağlıkla kavuşalım

RAMAZAN Bayramı dolayısıyla başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet erkanı tüm vatandaşların ve Müslüman aleminin bayramını kutladı. Tebrik mesajı paylaşan Başkan Erdoğan, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye görmek istediklerini kaydeden MHP lideri Devlet Bahçeli ise, partilerinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile diğer bakanlar da tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajlar paylaştı.