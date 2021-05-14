Filistin Allah’a sığındı

Katil İsrail, Gazze'ye Ramazan ayında başlattığı insanlık dışı saldırılarını tün dünyanın gözü önünde sürdürüyor. Savaş suçu işleyen İsrail güçleri sivil yerleşim birimlerini hedef alırken, Filistinliler ise çaresizce kendilerini savunmaya çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Gazze ve Doğu Kudüs'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin ise kadın olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 487 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yüz binden fazla Müslüman, bütün saldırı ve kışkırtmalara rağmen her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.



BURUK KUTLAMA

İsrail'in saldırılarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen bayramın tadını çıkaran çocuklar, oyun oynayıp doyasıya eğlendi.