İsrail’i protesto içinarabalarını yaktılar

İSTANBUL'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden Ahmet ve Dora Altınbaşak çifti, tepkilerini göster-mek için İsrail Başkonsolosluğu önünde otomobillerini yaktı. Yaklaşık 350 bin lira değerindeki araçlarını yakan çift, metro-büsle evlerine döndü. Ahmet Altınbaşak, "Terörist İsrail Devletine tepki vermek istedik. Konsolosluğun bariyerlerinden girebilseydim girerdim, arabayı orada yakardım. O kadar içimiz dağlandı. Feda olsun, uçağım da olsa emin olun yine aynı şeyi yapmak isterdim" diye konuştu.