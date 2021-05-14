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Haberler Politika İsrail’i protesto içinarabalarını yaktılar

İsrail’i protesto içinarabalarını yaktılar

İsrail’i protesto içinarabalarını yaktılar

14.5.2021

İSTANBUL'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden Ahmet ve Dora Altınbaşak çifti, tepkilerini göster-mek için İsrail Başkonsolosluğu önünde otomobillerini yaktı. Yaklaşık 350 bin lira değerindeki araçlarını yakan çift, metro-büsle evlerine döndü. Ahmet Altınbaşak, "Terörist İsrail Devletine tepki vermek istedik. Konsolosluğun bariyerlerinden girebilseydim girerdim, arabayı orada yakardım. O kadar içimiz dağlandı. Feda olsun, uçağım da olsa emin olun yine aynı şeyi yapmak isterdim" diye konuştu.

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