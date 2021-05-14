Mandela’nın torunu Filistin’e destek verdi

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhur-başkanı olan Nelson Mandela'nın torunu Zwe-livelile Mandla Mandela, "Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlen-meyeceğiz" dedi. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere düzenlenen gösteriye katılan Mandela, "Filis-tin'deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

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