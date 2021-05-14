  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler

Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler

Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler

14.5.2021

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda hayatını kaybeden bir grup Filistinlinin zehirli gazla öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamada, Gazze'deki Shifa Hastanesi'ne getirilen hayatını kaybetmiş Filistinlilerin, zehirli gazla öldüğünden şüphelendiklerini belirtti.
Bakanlık, tıbbi numunelerin daha ileri araştırmalar için adli tıp ekipleri tarafından toplandığını açıkladı.


İSRAİL'İN yaptığı son saldırılarda hayatını kaybeden bazı Filistinlilerin zehirli gaz yüzünden öldüğü iddia edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.