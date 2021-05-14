FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda hayatını kaybeden bir grup Filistinlinin zehirli gazla öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamada, Gazze'deki Shifa Hastanesi'ne getirilen hayatını kaybetmiş Filistinlilerin, zehirli gazla öldüğünden şüphelendiklerini belirtti.
Bakanlık, tıbbi numunelerin daha ileri araştırmalar için adli tıp ekipleri tarafından toplandığını açıkladı.
İSRAİL'İN yaptığı son saldırılarda hayatını kaybeden bazı Filistinlilerin zehirli gaz yüzünden öldüğü iddia edildi.
Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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