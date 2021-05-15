‘Bunun adı soykırım’

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan İsrail'in Gazze işgaliyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Yeni Asır'a konuşan Başbuğ, "'Bu karadan bir katliamdır" ifadelerini kullanarak, "Dünya ülkeleri Gazze'deki zulme sessiz kalıyor. Bu süreçte Filistin'e destek veren tek ülke Türkiye. Hainler ordusu çoluk çocuk, kadın bebek demeden soykırım yapıyor. Bu resmen bir soykırımdır. Zira İsrail'in bugüne kadar katlettiği insanlara baktığımızda kadın ve çocuk olduklarını görürüz. Son saldırıda da onlarca çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Türkiye dışında kimseden etkili bir adım görülmemekte.

İsrail katliamlarını genişletmeye çalışıyor. İsrail o kadar alçakça saldırılarda bulunuyor ki, yerleşim yerlerinden başlayarak bir etnik temizliğe doğru hızla yol aldılar'" dedi.



'DÜNYA YANLIŞ YOLDA'

Gazze'nin zaten yıllardır insanlık dramının yaşandığı bir coğrafya olduğunu kaydeden Coşkun Başbuğ, "Dünya devletleri bu sürece dur diyeceği yerde, İsrail'in bu yaptığını haklı göstermeye çalışıyor. Başta ABD olmak üzere Filistin'in kendini savunma hakkını da saldırı olarak göstermeye çalışıyorlar. En son AB Başkanı'nın çok enteresan bir açıklaması oldu.

İsrail sorunuyla ilgili, AB'nin herhangi bir yaptırım kapasitesi olmadığını söyledi. Bunun anlamı ABD'ye adres göstermesiydi. Bu gelişmeye dur diyebilecek tek ülke ABD ama onlar da tam tersi İsrail'e destek veren açıklamalarda bulunuyor" diye konuştu.





'TÜRKİYE SAHİPLENİYOR'

Yaşanan olaylara komşu ülkelerin devreye girmesi gerektiğini aktaran Başbuğ, "Filistin'le hem etnik, hem dini bağları olan ülkelerden de ses yok. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacı İsrail'in bu topraklarda yaptığı işgaldi. Başkan Erdoğan'ın yoğun gayretlerine rağmen bu teşkilattan da şu ana kadar herhangi bir olumlu adım atıldığını görmüyoruz" ifadelerini kullandı.



Coşkun Başbuğ



GECE ROKETLERLE AYDINLANDI

İSRAİL'İN düzenlediği hava saldırılarına Gazze'den Hamas ve direniş güçleri roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. Gazze tarafından gönderilen roketlerin çoğu, 'Demir Kubbe' adı verilen İsrail'in savunma sistemi tarafından tespit ediliyor ve havada imha ediliyor.



ŞEHİT SAYISI 124'E YÜKSELDİ

KATİL İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı dün 124'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerden 31'inin çocuk, 14'ünün de kadın olduğu aktarıldı.

Yaralıların sayısı ise bazılarının durumu ağır olmak üzere 900'ü geçti. İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı. Öte yandan İsrail, ordunun Gazze Şeridi'ne 9 bin askerle kara operasyonu başlattığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



FATİH ŞENDİL