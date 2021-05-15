‘Şov yapma Kemal Bey!’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yıl dönümü dolayısıyla, CHP Kadın Kolları İl Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada "Mücadelemiz kolektif bir mücadele aynı zamanda Türkiye mücadelesi, kadın erkek eşitliği mücadelesi, kadının siyasette daha fazla görünür olma mücadelesi, kadınların bürokratik yaşamda da belli yerlere gelme mücadelesi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine en büyük tepki Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı ve 11 Dönem MYK üyesi Düriye Taş'tan geldi. Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlayan Taş, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'PEKİ BU KOTA NEREDE?'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce kendi vekil olduğu İzmir'e bakması gerektiğini aktaran Düriye Taş, "Parti tüzüğünde yüzde 33 kadın kotası var. Hani bu kota nerede? Kadınlara eşitlikten bahsediyor, kota koyuyor. Bari onu uygulasın.

Sadece il yönetimi ve ilçe yönetimlerinde bu kotayı koyuyor. İzmir'de kaç tane belediye başkanı var, kaç tane vekil var?

Bu listelerde yüzde 33 kotası var mı, yok.

Kadınları dolgu maddesi yapıp, seçilemeyecek yerlere koyup şov yapıyor. Şimdi de çıkmış biz kadınlara 'verdiğiniz her mücadele Türkiye'nin çağdaşlaşması açısından çok değerli' diyor. Ben de ona şov yapma Kılıçdaroğlu seçim için açıkladığın 8 madde gibi belediye ve milletvekilleri seçimlerinde bu kotayı kaldırıp eşitlik ilkesini uygulayacağını söyleyebiliyor musun? kadınları dolgu maddesi yapmayıp listelerde seçilecek yerlere koyacağına dair söz veriyor musun sen ondan bahset diyorum" ifadelerini kullandı.



'İSİMLERİ ÖNLERE KOYUN DA GÖRELİM'

CHP içinde kadınların hep ikinci planda kaldığını belirten Kadın Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Düriye Taş, "Yalancı Kemal Kılıçdaroğlu, sen daha kendi parti tüzüğündeki yüzde 33 kadın kotasını uygulamıyorsun.

Kadın kotasından erkeği PM'ye alıyorsun. Bunları herkes biliyor ama susuyor. İlçe ve il parti yönetimlerinde örgüt içinde bu kota nerede? Hadi Milletvekilliği seçimlerinde belediye başkanlığı seçimlerinde yap eşitliği de görelim. Kadınları önlere koyun da görelim" dedi.

FATİH ŞENDİL