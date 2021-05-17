İsrail uykuda vurdu

İsrail'in Filistinli halka yönelik katliamı durmak bilmiyor. Mescid- i Aksa'da başlayan saldırılarını Gazze Şeridi'ne taşıyan ve hava saldırılarında sivil halkı katleden İsrail hükümeti, tepkilere rağmen geri adım atmıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi ise yaralandı.



'BÖYLE SAVAŞ YAŞANMADI'

İsrail savaş jetleri, önceki gece de işgal altında bulunan Gazze'de, 100'den fazla füzeyle yerleşim yerlerini hedef aldı.

Evleri enkaza dönen Filistinliler, saldırıdan önce uyarılmadıklarını ve yatmaya hazırlandıkları sırada füzelerin sesini duyduklarını belirtti. Gazzeli Om Muhammed, "Uyumaya hazırla-nıyorduk, gece yarısından sonra İsrail savaş uçakları bölgeye şiddetli bir hava saldırısı başlattı. Bölge-deki yıkımın boyutu gördüğünüz gibi. İnsanoğlu hiçbir çağda böyle bir savaş yaşamamıştır çünkü savaşın yasaları vardır. Uluslararası hukuk nerede. Amerika nerede?" diye sordu.



NETANYAHU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Filistin halkının katledilmesinde "Saldırıla-ra devam" emri veren İsrail Başbakanı Bin-yamin Netanyahu, bu kez de attığı tweette, Filistin halkına yönelik sal-dırılara destek veren ülke-lerin bayraklarını payla-şarak, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durduk-ları' için teşekkür etti.



'TÜRKİYE ADIM ATMAYA HAZIR'

İSLAM İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistinliler için uluslararası bir koruma mekanizması oluşturulmalı. Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi.



İNCİRLİK ÜSSÜ ÖNÜNDE PROTESTO

Adana'dA bir araya gelen 27 sivil toplum kuruluşu, İsra-il'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıla-rını İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutan-lığı önünde protesto etti. Eylemin sonunda Filistin'de ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup ve dua edildi.



İSRAİLLİ PİLOTTAN ÜLKESİNE İSYAN

İSRAİL'İN terör saldırılarına dünya çapında tepki yağarken, ordu içindeki isimlerden de şoke eden çıkışlar geliyor.

İsrail ordusu içinde Gazze saldırılarının durdurulması konusunda görüş ayrılıkları yaşandığının gündeme gelmesinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nden istifa eden eski pilot Yonatan Shapira, "İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur. İsrail hükümeti Yahudi ırkçısı bir hükümettir ve tüm bölgeyi felakete sürüklüyor" açıklaması yaptı.



BM'DEN YAPTIRIM YERİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

BİRLEŞMİŞ Milletler'den, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri hedef alan işgalci İsrail'e yaptırım gelmedi. BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.