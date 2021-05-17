Kabine, kapanmanın etkilerini değerlendirecek

Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak.



ERDOĞAN, RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, İran Ruhani Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirtti. Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.