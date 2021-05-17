Normalleşmeye kademeli geçiş

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün saat 05.00'ten 1 Haziran saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.



Valiliklere gönderilen genelgede, "Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır" denildi.



MARKET, BAKKAL VE TATLICILAR

GENELGEDE sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Genelgede tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarıldı. Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır" bilgisine yer verildi.



AŞI OLAN 65 YAŞ ÜSTÜNE POZİTİF AYRIM

YABANCILARA yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyetin sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici veya kısa süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsadığı aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi: "18 yaş altı ile iki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak."



RESTORANLAR GEL AL VE PAKET SERVİS

GENELGEDE, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi. Kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Çay ocakları ise masa, sandalyelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyete devam edebilecek.



AVM'LER HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK

TAM kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonu ise kapalı olacak. Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için indirimler en az bir haftalık uzun periyodlarla yapılacak. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye satışına hafta sonları izin verilmeyecek.



KAMUDA ESNEK ÇALIŞMAYA DEVAM

KAMU kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulü aynen devam edecek. Evlendirme işlemlerine devam edilmekle birlikte halen uygulanan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran'a kadar devam edilecek.

Genelgede, şehirlerarası toplu taşıma araçları kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alacağı da belirtildi.