  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik benzetmesi yapan İYİ Parti Genel Başkanı ’e tepki gösterdi. Yıldırım, "Şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır

18.05.2021, 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 16:01

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu'yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.