AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu'yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan." dedi.

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AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki