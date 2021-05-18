  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Alman polisi Türk vatandaşını darp etti

polisi Türk vatandaşını darp etti

'da Türklere yönelik polis şiddetine her gün bir yenisi daha ekleniyor. kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi (34) polis tarafından sokak ortasında darp edildi.

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti

18.5.2021

Polisin Çiftçi'ye uyguladığı şiddet kameraya an be an yansıdı.
Ailesinin olay yerine çağırdığı ambulansla Frankfurt Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇELİK: FAŞİST BİR SALDIRIDIR
TÜRK vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur.
Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.