Alman polisi Türk vatandaşını darp etti

Polisin Çiftçi'ye uyguladığı şiddet kameraya an be an yansıdı.

Ailesinin olay yerine çağırdığı ambulansla Frankfurt Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.



ÇELİK: FAŞİST BİR SALDIRIDIR

TÜRK vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur.

Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.