Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhur İttifakı'ndaki kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti.
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Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeme dair konuları ele alması bekleniyor.
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Çankaya'da sürpriz görüşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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