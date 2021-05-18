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Haberler Politika Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Çankaya'da sürpriz görüşme!

Başkan Erdoğan ile Genel Başkanı Bahçeli arasında Çankaya'da sürpriz görüşme!

Son dakika haberine göre; Başkan , AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı 'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında Çankaya'da sürpriz görüşme!

18.05.2021, 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 17:50

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhur İttifakı'ndaki kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti.

İLK FOTOĞRAFLAR




Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeme dair konuları ele alması bekleniyor.

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