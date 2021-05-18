Erdoğan, Papa’yla Filistin’i görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Görüşmede Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu dile getiren Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini söyledi.



BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail'i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, bu konuda Papa Fransuva'nın vereceği tepkinin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ERDEM ANILAN