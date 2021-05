Salgın mağdurlarına destek yağdı

Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 17 gün süren tam kapanmanın ardından başlayan yeni dönem ve bu dönemde atılacak adımları değerlendirdi. Saat 15.15'te başlayan kritik toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:



SALGIN KONTROL ALTINDA

Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram seyredemediğimiz açıktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü ortamda başka türlü hareket etmek mümkün değil. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademe-li normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günler-deki gelişmelere göre milleti-mizle paylaşacağız. Vaka sayı-larını daha aşağıya çekmek için kademeli normalleşme dönemi-nin kurallarına uyulmasını isti-yoruz. Riskli grupların tamamı-nın aşılanması için çalışıyoruz. Tedbirler eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırak-mak içindir. Bu tedbirleri alma-yan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini görüyoruz. Salgın süresi uzadıkça tahammülün azaldığını biliyoruz. Ama inşal-lah en zoru geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetindeyiz.



MİLLET İÇİN MÜCADELE

Salgında vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde 'Niye tedbir almıyorsunuz' diye ortalığı velveleye verenler var. Bu zihniyetin yaptığı vatandaşın canına, geleceğine saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların asıl niyetlerinin farkındayız. Biz sadece millete bakıyoruz. Sadece milletin hakkını hukukunu, aşını, işini koruma mücadelesi veriyoruz. Gerisi teneke gürültüsüdür. Hamdolsun milletimiz de neyi, niçin yaptığımızı iyi biliyor. Bugünleri geride bıraktığımızda her şeyin daha güzel olacağı bir geleceğin Salgın döneminde dünyada büyümeye devam eden ekonomilerden biri olduk. Vergi ve primle ilgili attığımız adımların yanında, kredi kolaylıkları gibi her türlü kolaylığı gösterdik.

Önemli istihdam kaynaklarından olan turizmi ayakta tutmak için çabaladık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyara ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.



EMEKLİYE MAAŞ DÜZENLEMESİ

Şimdi bir başka müjdeye geliyorum.

645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bazı konvansiyonel medyada dezenformasyon yapanlar görüyoruz.

Bunlarda edep söz konusu değil. 1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaş faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı buldu. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık.

Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar TL gerçekleşirken bu rakam Haziran sonu 181 milyar lirayı bulacak. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacak.



İŞLERİNE ARA VEREN ESNAFA 5 BİN LİRA HİBE

HİBE programıyla işlerine ara veren esnafa 2 grup halinde destek olunacağını da söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"1. grupta kahve, kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir.

Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.

Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

Terörist Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

TERÖR örgütlerini eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerinin başlarına yıkıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Milli istihbarat başkanlığımızın yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod aldı terörist, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir. Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur" diye konuştu.



İSRAİL VE BIDEN'A TEPKİ

İSRAİL'İN Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösteren Erdoğan, "Bugün Biden'ın İsrail'in silah onayıyla ilgili imzasını gördük. Lafa geldiğinde silahsızlanma derler. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüzbinlerce insanın şahadetine neden olan bu olayda kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla zulümle yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz. Her ne olursa olsun bize düşen görev, mazlumun yanında yer almaktır. İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. Bunlar 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Aynı sudan beslenenler de maalesef bunları destekliyor" dedi.



ÖZERK KUDÜS ÖNERİSİ

BAŞBAKANLIK binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya'yı da eleştiren Erdoğan, "Türkiye tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin'de de iki devletli adil çözümden yana. Artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç var. Kudüs'ün üç dinin temsilcileri tarafından yönetilmesi en tutarlı yol olacaktır" diye konuştu.



ÇIFTÇININ BORCU ERTELENECEK

KONUŞMASINDA çiftçilere de müjde veren Erdoğan, "180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacak. Kuraklıktan zarar gören çiftçimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine borçları ertelenecek" dedi. Tarımsal ürünlerde 2021 alım ve destekleme fiyatlarını da açıklayan Erdoğan, "Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımızın gereğidir. Bizim bu husustak

muhatabımız da milletimizin kendisidir" dedi.

