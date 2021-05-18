Terör devletinin vahşeti bitmedi

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bölgedeki bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri saldırının ardından çıkan yangına müdahale etti.



ÖLENLERİN SAYISI 200'Ü AŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların bilançosu da giderek ağırlaşıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve binlerce kişinin de yaralandığı saldırılarda onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.



DÜNYA BU FOTOĞRAFLARI KONUŞUYOR

Dünyanın dört bir yanından tepki yağmasına rağmen İsrail Gazze'de hafta sonu katliam yaptı, onlarca insan yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarının masum kurbanı çocukların yaşadıkları korkunç anlar ise kameralara yansıdı ve adeta izleyenlerin



KÜÇÜK ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında anne babalarını ve tüm yakınlarını kaybeden sayısız çocuk bulunuyor. Saldırılarda bölgede bulunan masum çocukların atılan bombaların ve ortaya çıkan yıkımın şahidi olmaları insanlık adına korkunç görüntüler ortaya çıkarıyor. Gazze'de yaşayan ve daha henüz bir bebek olan bir çocuğun yaşananlar esnasında geçirdiği şok ise kameralara yansıdı. Küçücük gözlerinden yayılan korku dolu bakışlar ve yaşadığı korkuyla girdiği şok anı savaşın çirkin yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.





'ÖLÜMDEN ÇOK KORKUYORUZ'

Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia kasabasına yaptığı saldırıda evini, anne ve babasını kaybeden Al-Attar isimli çocuk ise savaştan korunmak için 9 kardeşiyle birlikte UNRWA okulunda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Bombardımanlardan korktukları için okullara yerleştirildiklerini söyleyen küçük çocuk, "Dünyaya sesleniyoruz.

Artık birileri harekete geçsin. Çünkü biz çocuğuz ve bombalamalardan, roketten ve ölümden korkuyoruz" dedi.



AMERİKAN YÖNETİMİNDEN SKANDAL ONAY

ABD yönetiminden Gazze'de Filistin halkına yönelik terör eylemlerini meşru müdafaa kisvesi altında sürdüren İsrail hükümetine destek niteliğinde bir karar geldi. Joe Biden öncülüğündeki hükümet, İsrail devleti ile 735 milyon dolarlık bir silah anlaşmasına onay verdi.

GOOGLE'DAN TEPKİ ÇEKEN GAZZE GÖRÜNTÜLERİ

İSRAİL'İN Gazze'ye saldırısı günden güne şiddetlenerek sürüyor. Bir haftadır süren saldırılarda uluslararası STK ve araştırmacılar ise İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı belgelemeye çalışıyor. Ancak, önemli açık kaynak yazılımlarından biri olan Google Haritalar'da Gazze bulanık görünüyor. Bu durum saldırıları ve yıkımı belgelemek için açık kaynak kullanan araştırmacılar tarafından kasıtlı olarak değerlendiriliyor. Açık kaynak araştırmacısı Nick Waters, "Güncel olayların önemi düşünüldüğünde, bu alandaki ticari görüntülerin kasıtlı olarak bozulmaya devam etmesi için hiçbir neden göremiyorum" dedi.



'BARIŞ VE HUZUR herkes için gerekli'

İSRAİL'İN Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar, "Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkes için barış ve huzur istiyorum.

Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili söyleyeceğim tek şey var o da barış ve huzur herkese, her topluma, her millete gerek" dedi.



FATİH ŞENDİL