Meral Akşener ve küresel ağları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Derin güçler, Başkan Erdoğan'ı devirme operasyonlarının üst aklı olarak görev yapıyor. Gözünü Batı'dan ayırmayan, geleceğini ABD'de, Avrupa'da gören nihayetinde ABD-Avrupa'nın Türkiye'de kendilerini iktidara getirmesi hayali kuran azgın muhalefet partileri Millet İttifakı çatısı altında toplandı. Yakın geçmişe bakarsak derin oyun aşamalarının virajlarında 4 başlık özellikle analiz edilmeli.

1)CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu nasıl genel başkanlığa getirildi? Millet İttifakı nasıl oluşturuldu?

2) MHP nasıl bölündü, Meral Akşener nasıl öne çıkarıldı?

3) AK Parti içinden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu nasıl çıkartıldı?

4) Millet İttifakı nasıl kurgulandı?



AKŞENER'İN HİKAYESİ

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesinde ve MHP'nin bölünme hamlelerinde Akşener'in öne çıkarılmasının ardında ne tesadüf derin ABD-Avrupa'nın kullandığı CIA aparatı FETÖ var. 2010'da FETÖ operasyonuyla Deniz Baykal devrildi. 2011'de, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi devirmek istediler. Bahçeli müdahale etti. Derin ABD-Avrupa, Bahçeli'yi devirmek isterken Akşener'in önünü açacaktı. 2011'de MHP'yi bölemediler fakat 2018'de Akşener MHP'de öne çıkarılmıştı başarılı olamayınca MHP'den koparılan isimlerle İYİ Parti'yi kurdu.

Derin tezgahların ardında yine FETÖ vardı.



KURGULAMADA İKİ VİRAJ

1) 16 Temmuz 2011'de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Akşener'le buluştu.

Neler konuşulduğu açıklanmadı.

2) Haziran 2017'de Akşener, MHP'yi bölme harekatı başlattı. 2018 seçimleri öncesinde arkadaşları ile istifa edip parti kurdu.

CHP'nin peşine takıldı.

Akşener-ABD network'una ilişkin ilk bombayı MHP'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok patlattı: Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'i Sorosçu olmakla suçladı. "Partide FETÖ'cüler var, Amerikan denge denetleme adamları var" dedi. "İYİ Parti'de bir operasyon var. Operasyonun başı Meral Akşener" ifadelerini kullandı. İkinci bombayı yine içten İYİ Parti'nin Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya patlattı, partide üst görevlerde bulunan kişilerin ABD Kongresi tarafından fonlanan "Denge ve Denetleme Ağı"yla bağlantılı olduğunu iddia etti. "DDA gibi oluşumlar STK'ları örgütleyip Türkiye'de siyasete müdahale etmek istiyor. Bu kirli ağ bugün İYİ Parti'de karşımızda. Akşener'in danışmanları ve partinin karar alma kademelerindeki isimlerin yolu DDA ile kesişiyor" dedi.

NOT: DDA, ABD Kongresi'nin fonladığı turuncu devrimlerin finansörü National Endowment for Democracy'nin desteklediği bir organizasyondur.



YUNAN TÜRKOLOG DİYOR Kİ:

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapmış Yunan asıllı Türkolog Ord. Prof. Dr. Dimitri Kiçikis, "Amerikalılar Meral Akşener'in alternatif parti olmasını destekledi" dedi. "Balkanları bölmeye çalışıyorlar.

Osmanlı'yı parçaladılar" diyen profesör, Başkan Erdoğan'ın da yok edilmek istendiğini söyledi ve ekledi: "En başından beri ABD'nin Erdoğan'ı istemediğini biliyordum. Bu yüzden 2016'da darbe girişimi ile onu indirmeye çalıştılar. Başarılı olamadılar. Akşener'in rolü başladı.

Amerikalılar onun alternatif olması için parti kurmasını destekledi." Akşener'i MHP'den kopardılar. Bu bir Batı projesiydi. Bunun adı, BÖL-YÖNET stratejisi, büyük kanadı küçültme ameliyatıdır.

Akşener'in MHP'yi bölmesini, Erdoğan-Bahçeli ittifakının oyunu yüzde 50 altına indirmeyi planladılar.



ÜMİT ÖZDAG BOMBALARI

Akşener'in arkasında kimler olduğuna ilişkin üçüncü bombayı İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ patlattı: "İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ. Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" dedi. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ terör örgütünün mensubu olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan'da bulunduğu yıllarda, FETÖ'den kapatılan Kazak Türk İş Adamları Derneği'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı. İYİ Parti GİK üyesi ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Adana'da görevden alınan il sekreteri ve 2 il başkan yardımcısının divandaki görevlerinden alınmasına tepki gösterdi. Koncuk, "Herkes şunu iyi bilsin biz buradayız.

Kimse bizi korkan, kaçan, ihanet eden birileri ile karıştırmasın.

İnandığımız ilkeler doğrultusunda mücadelemizi yaparız. İYİ Parti'nin birkaç kendini bilmezin hırsına, egosuna teslim edilmesi mümkün değildir" dedi. Özdağ'a yönelik oynanan oyunları telin ederek partiden istifa etti.



İTTİFAKIN OMURGASI

CHP, HDP, İYİ Parti ve SP bloğu. Onlarla birlikte hareket ettikleri artık tescilli olan PKK ve FETÖ. AK Parti oylarını tırtıklamak için kurdurulan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu...

Anlayacağınız hepsi aynı yollarda yürüyorlar.