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Haberler Politika ‘Neden çocukları öldürüyorsunuz?’

‘Neden çocukları öldürüyorsunuz?’

‘Neden çocukları öldürüyorsunuz?’

19.5.2021

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetmeye devam ediyor.
Saldırılarda komşularının evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif'in yürekleri burkan konuşması sosyal medya gündemine oturdu.
Gözyaşlarıyla yıkılan evinin önünde dünyaya seslenen Latif, "Tüm bunları neden hak ediyoruz? Neden Müslümanlara böyle davranıyorsunuz?
Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz?
Bu gerçekten adil değil" diye isyan etti. Öte yandan İsrail, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'ni vurdu. Saldırıda Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi de zarar gördü.

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