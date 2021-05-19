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Haberler Politika Terbiyesiz benzetmeye sert tepki

Terbiyesiz benzetmeye sert tepki

Terbiyesiz benzetmeye sert tepki

19.5.2021

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'ı bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesine tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu sözler sadece Siyonistleri sevindirir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Akşener'in sözlerini "Ahlak dışı sapma" olarak değerlendirirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset değildir" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Akşener'in sözlerini "Ajan provokatör dili" olarak niteledi.

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