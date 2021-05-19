MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu, 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Halef El Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde saklandığı mağarada TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı. Teröristin etkisiz hale getirildiği haberini Başkan Erdoğan, önceki günkü Kabine toplantısının ardından duyurmuştu.
Terörist Sofi Nurettin’in mağarasının imha anı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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