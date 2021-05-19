‘Zillet uçurumun eşiğindedir’

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında CHP başta olmak üzere Millet İttifakı ve ortaklarına sert sözlerle eleştirdi.Bahçeli, özetle şunları söyledi:



CHP ORTAĞI KOVİD-19 OLMUŞ

Felaket tellallığı yapmak, öldük bittik yaygarası koparmak sorumluluk hissiyle bağdaşmaz.

Türkiye salgına karşı muazzam bir direnç gösterirken bu çalışmaları kötüleyenler utanma duygusundan yoksundur. CHP ve diğerlerinin yeni ortağı Kovid-19 olmuştur. CHP uçurumun eşiğindedir.

Başka kimlik arayışlarının artış göstermesi Türkiye'nin yıkımına açık çektir. HDP ile yapılmaya çalışılanlar da budur. Bunlar milli felakettir.



SEÇİM YAPMAK ZORUNDADIR

Bu durum karşısında kalbinde Türkiye sevgisi taşıyan herkes tarafını seçmek zorundadır.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi vazgeçilmez unsur olarak görmesi yalnızca akıl tutulması ile ifade edilemez.

CHP Genel Başkanı HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bunlar PKK'yı devlet kademesine taşıyacak kadar millete uzaktır. Teröristle işbirliği yapıp bizi mafya ile işbirliği yapmakla suçluyorlar.

Onlar önce kendilerine baksın.



ÇANKAYA'DA CUMHUR BULUŞMASI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili arasındaki kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti.