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Haberler Politika TKP/ML’nin suikast timi yakalandı

TKP/ML’nin suikast timi yakalandı

İstanbul Emniyeti, kent genelinde terör örgütü TKP/ML adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TKP/ML’nin suikast timi yakalandı

20.5.2021

8 adrese Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren 7 şüpheliden Arzu Ö'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 5 kişi ile firari bir zanlının ise eylem gerçekleştirecek grupta yer aldığı öğrenildi.


Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ve yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj ile telsiz basın mensuplarına sergilendi.

KOBANİ TALİMATI PYD'DEN GELMİŞ
ESKİ HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta terörün kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Deliller arasında yer alan ve HDP'li Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarından çıkan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu. Olaylarla ilgili hazırlanan raporda, imza ve adres kısmında "PYD Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi (Avrupa) Bilgi ve İlişkiler Merkezi" bilgisi yer aldığı ve PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından HDP'ye gönderildiğine dikkat çekildi.

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