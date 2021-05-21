Rize'nin İkizdere ilçesini ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Netanyahu benzetmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrilerinin protestolarıyla karşı karşıya kaldı. Esnaf ziyareti sırasında kendisine 'Buraya neden geldiniz? Provakasyon için mi geldiniz? Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzeterek ne demek istediniz. Siz çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz' diyen Havva Sevgen isimli vatandaşa tepki gösteren Akşener, 'Sus konuşma, işine bak, defol burdan' dedi. Daha sonra İkizdereli başka bir grup Akşener'e aynı tepkiyi gösterince ortalık bir anda karıştı. İYİ Partililer tepkiler üzerine vatandaşlara saldırıda bulundu. Polis iki tarafı ayırırken, Akşener ziyareti yarıda bırakıp bölgeden ayrıldı. 'ÜZERİME YÜRÜDÜLER' ARBEDEDE İYİ Partililerin saldırısına uğrayan esnaf Hüseyin Yılmaz, 'Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile bir tutması bizi üzmüştür. Biz de kendisine içimizden geçeni söylemek istedik ama yakın korumaları yaklaştırmadı. O arada bir arbede oldu. Ben Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca korumalar üzerime saldırdı. Herkes kendine yakışanı yaptı. Meral Hanım'ı da gördük' dedi. PANKARTLA TEPKİ GÖSTERDİLER RİZELİLER, yazdıkları yazılar ve astıkları pankartlarla hemşehrileri Başkan Erdoğan'a yapılan çirkin benzetmeyi kınadı. Akşener ve İyi Partili heyetin konvoyunun güzergahına 'Burası Rize, laf ettirmeyiz Reise' pankartı asıldı. Ayrıca bir tabelaya da Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzünün birleştirildiği fotoğraf yapıştırılarak 'İsrail uşağı Meral' yazıldı.